I Playoff del Milan Primavera si interrompono subito: passa il Sassuolo campione in carica

Il Milan Primavera dice addio al sogno Scudetto. Dopo essere entrati ai Playoff all'ultimo respiro, i rossoneri sono stati sconfitti dai Campioni di Italia in carica del Sassuolo per 3-0 al Viola Park nei quarti di finale di campionato. Un risultato sicuramente amaro che fa il paio con la finale di Coppa Italia persa contro il Cagliari ma che non deve scoraggiare e mettere fumo negli occhi: il lavoro di mister Guidi e del responsabile Vergine, come quello dei ragazzi in campo, è stato encomiabile considerando l'età media più giovane di tutto il campionato.

Il tabellino di Sassuolo-Udinese, sfida valida per i quarti di finale dei playoff scudetto del campionato di Primavera 1.

SASSUOLO-MILAN

MARCATORI: 18' Knezovic (SAS), 36' Di Bitonto (SAS), 45' Knezovic (SAS)

AMMONIZIONI: 46' Sala (MIL), 66' Perera (MIL), 90' + 4' Perrucci (MIL)

ESPULSIONI: //

MINUTI ADDIZIONALI: 1' PT, 4' ST

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO: Scacchetti; Di Bitonto, Knezovic (80' Moriano), Leone (89' Seminari), Weiss, Lopes, Bruno (61' Frangella), Minta (80' Daldum), Corradini (80' Morian), Barani, Parlato. A disp.: Viganò, T. Benvenuti, G. Benvenuti, Sandro, Tomsa, Vedovati. All. Bigica

MILAN (3-4-3): Pittarella; Paloschi, Nissen (28' Eletu), Dutu; Perera (70' Parmiggiani), Hodzic (70' Di Siena), Sala, Magni; Liberali, Bonomi (28' Sia); Scotti (70' Perrucci). A disp.: Colzani, Mancioppi, Ibrahimovic, Ossola, Colombo, Valdimirov. All. Guidi