Primavera, quarti di finale Scudetto: Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali

vedi letture

Il Milan Primavera oggi si gioca i quarti di finale dei Playoff Scudetto. L'ostacolo sono i terzi classificati della stagione regolare nonché campioni di Italia in carica del Sassuolo: i rossoneri di mister Guidi dovranno per forza vincere per accedere alle semifinali. Essendo arrivati dietro nella classifica finale, hanno solo un risultato a disposizione. Di seguito le formazioni ufficiali:

SASSUOLO: Scacchetti; Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno, Minta, Corradini, Barani, Parlato. A disp.: Viganò, T. Benvenuti, G. Benvenuti, Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Frangella, Vedovati. All. Bigica

MILAN (3-4-3): Pittarella; Paloschi, Nissen, Dutu; Perera, Hodzic, Sala, Magni; Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perrucci, Ibrahimovic, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Colombo, Valdimirov, Victor, Sia. All. Guidi