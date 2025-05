Ambrosini: "Ci deve essere una riorganizzazione e chiarificazione delle gerarchie decisionali interne"

Il Milan chiude con una vittoria sul Monza (2-0) la sua stagione fallimentare. Una serata, quella di San Siro, caratterizzata dall'onda lunga della contestazione cominciata a Casa Milan nel pomeriggio e continuata sugli spalti per i primi 18 minuti, dopo i quali la Curva Sud ha lasciato lo stadio seguita anche da tifosi di altri settori. Per il resto un clima surreale, tra fischi e qualche altro sporadico coro. Si conclude così un anno da dimenticare per i rossoneri.

Nel bordocampo di DAZN, prima della gara, è intervenuto l'ex capitano rossonero Massimo Ambrosini che ha commentato così: "Ibra è una persona seria, che ha cultura di calcio e che inserito nel contesto ideale può dare la sua competenza. Un po' mi stupisce la dinamica della notizia di Tare: questo iter sì, no, forse, testimonia che ci dev'essere stato uno scontro o quantomeno un confronto perché sennò l'avrebbero preso prima. Va inserito in un contesto globale, non è che se metti Igli Tare cambia tutto: ci deve essere una riorganizzazione e una chiarificazione di quelle che sono le gerarchie decisionali all'interno della squadra. Questa è una priorità che deve essere messa in cima a tutto. Poi quanto tu stabilisci delle gararchie, ci metti i ruoli: prima devi capire cosa ti serve e che autonomia ha la persona che metti lì"