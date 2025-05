Futuro Conte, De Laurentiis: "Se uno non sta bene e soffre un certo ambiente, deve cambiare aria"

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai 1 durante il Tg1 all'indomani della vittoria dello Scudetto da parte della sua squadra.

Poi sulla permanenza di Conte a Napoli: "Sono domande da fare in un matrimonio secondo voi? In un matrimonio la moglie non vuol mai sapere se il marito ti metterà le corna o viceversa. Ognuno dei due spera che l’altro sia rispettoso di quelli che sono gli accordi firmati davanti a un contratto e dei legali, o davanti a un prete quando si tratta di uno sposalizio. Il problema è che uno deve stare bene in un certo ambiente, se non sta bene e lo soffre deve cambiare aria. Questo è capitato con Spalletti".

Prosegue De Laurentiis: "Con Conte c’è un rapporto straordinario di rispetto reciproco e grande professionalità, perciò lo ringrazio. Lo Scudetto è ritornato dopo due anni a Napoli, vincerne due in tre anni contro le squadre del Nord non è una cosa facilissima. Soprattutto quando uno cerca di tenere i conti apposto e non avere debiti. Quindi conti e Conte, vedete come le cose vanno bene insieme.. Adesso chi vivrà vedrà".