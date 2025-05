Florenzi sul futuro: "Non è il momento di pensare a me, ma al Milan. Io per questo club ci sarò sempre"

Queste le parole a DAZN di Alessandro Florenzi dopo il match contro il Monza:

Sul suo futuro: "Non è il momento di pensare a me, ma al Milan. Bisogna rimettersi in carreggiata, non è Florenzi il tasto da toccare. Io per il Milan ci sarò sempre. Da domani dobbiamo riportare il Milan dove gli compete".

Sulla stagione negativa del Milan: "Ci sono delle responsabilità che per me vanno sempre divise. Anche noi giocatori potevamo fare meglio. Ci sono delle responsabilità, certe cose non vanno sbagliate il prossimo anno. Questa maglia e questi tifosi non meritano un Milan così".

Sulla rosa: "Abbiamo la qualità per stare in alto. C'è da fare tutti di più, ora bisogna ripartire da chi vuole realmente combattere. Il Milan se lo merita".