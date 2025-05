MN - Finisce la corsa della Primavera, Guidi: "Mi porto dietro la crescita esponenziale dei ragazzi"

Si ferma in Gara 2 il sogno scudetto di un Milan Primavera che comunque va applaudito per la grande stagione che ha fatto. I rossoneri hanno perso contro il Sassuolo campione d'Italia in carica. Ecco le parole del tecnico Federico Guidi al termine della partita, terminata 3-0 per i neroverdi:

Sulla sconfitta

"La squadra ha reagito, ci ha provato ma dopo il primo tempo l'impresa era davvero titanica".

Su cosa serve a questi ragazzi

"Dobbiamo cercare di accorciare il gap anche dal punto di vista emotivo e caratteriale perché cerchiamo di proiettarli nel calcio dei grandi"

Un bilancio positivo considerando l'età media giovane della squadra

"Basti pensare da dove siamo partiti. Abbiamo fatto il primo torneo Mamma Cairo prendendo imbarcate da avversarie con le quali c'era tanta differenza. Col passare delle partite i ragazzi sono cresciuti in maniera esponenziale e mettendo in mostra tantissimi 2008 che settimanalmente affrontavano avversari 3 anni più grandi. Anche oggi Pittarella che è stato sempre nell'Under 17 lo avevamo in porta al termine della stagione, sinonimo della sua crescita".

Ancora sull'inesperienza del gruppo

"Oggi mancava Comotto che è un altro 2008 che è stato protagonista assoluto in stagione, ma che era impegnato agli Europei Under 17. Mi porto dietro la crescita dei ragazzi e soprattutto l'essere riuscito a trovare delle strategie per far sì che i ragazzi potessero esprimersi settimanalmente nonostante il viavai fra Primavera e Prima squadra. Abbiamo chiesto tanto a questi ragazzi ed è stato formativo trovare strategie affinché questo 'problema' di cui eravamo comunque a conoscenza non intaccasse le prestazioni dei ragazzi".