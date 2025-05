live mn Sassuolo-Milan (3-0): si ferma in Gara 2 la cavalcata scudetto del Diavolo

vedi letture

Si ferma dunque in Gara 2 il sogno scudetto di un Milan Primavera che comunque va applaudito per la grande stagione che ha fatto. La finale di Coppa italia prima e i playoff scudetto adesso hanno dato credito all'ottimo lavoro svolto quest'anno sia da mister Federico Guidi che dai ragazzi, cresciuti sicuramente sia sotto l'aspetto umano che tecnico, come confermano anche le presenze di alcuni di loro tra Prima Squadra (Liberali) e Milan Futuro.

------

90' + 4' | Triplica fischio al Viola Park. Il Milan esce sconfitto, ma comunque a testa alta per l'incredibile cavalcata fatta nel corso di questa stagione.

90' + 4' | Ammonito Parmiggiani.

90' | 4 minuti di recupero

89' | Altra sostituzione nel Sassuolo. Fuori Leone, dentro Seminari.

88' | Bell'azione del Milan, con Eletu che con un mancino pennellato ha trovato indisturbato dentro l'aria di rigore Magni, che però non è riuscito ad impattare bene il pallone. Sugli sviluppi dell'azione dopo è arrivato a calciare invece Parmiggiani, che di interno destro ha di poco sfiorato l'incrocio dei pali.

87' | Altra conclusione dalla lunga distanza del Milan, con Parmiggiani che questa volta si è incraticato di provare a impensierire il portiere del Sassuolo.

85' | Grande intervento di Pittarella che ha evitato che il passivo aumentasse sulla conclusione a botta sicura di Barani.

80' | 10 minuti alla fine del match, con il Milan ad un passo dall'eliminazione.

80' | Tripla sostituzione anche per il Sassuolo quando siamo all'80'. Corradini, Knezovic e Minta. Dentro Macchioni, Moriano e Daldum.

70' | Triplo cambio nel Milan. Fuori Scotti, Hodzic e Perera. Dentro Perrucci, Di Siena e Parmiggiani.

70' | Ancora Milan pericoloso con Sia, che servito dentro l'area di rigore dal solito Liberali non è riuscito a colpire bene il pallone spedendo la conclusione alta sopra la traversa di Scacchetti.

66' | Giallo per Perera in seguito ad un brutto intervento a gamba tesa su Knezovic.

61' | Sostituzione nel Sassuolo. Fuori capitan Bruno, dentro Frangella.

61' | Dopo una buona azione corale, il Milan è arrivato a calciatore dalla lontanissima distanza con Dutu, che però non è riuscito ad impensierire Scacchetti.

58' | Miracolo di Scacchetti su Sia, che a colpo sicuro si è visto l'estremo difensore neroverde respingergli la conclusione con la punta del piede.

50' | Perera si addormenta e si lascia scappare alle spalle un indemoniato Minta, che a tu per tu con Pittarella l'ha però sparata alta sopra la trvarsa.

49' | Reazione e inizio d'orgoglio del Milan, che ci ha provato subito dal limite dell'area con una conclusione però telefonata di Sala.

46' | Ammonito Emanuele Sala per un intervento in ritardo su Weiss.

45' | Si riparte al Viola Park.

------

Primo tempo da incubo per gli uomini di Federico Guidi, non tanto per il gioco espresso in campo ma per quello che il Sassuolo è riuscito a fare anche grazie al suo numero 7, Knezovic, autore di una doppietta da vero top player. Adesso restano altri 45' per terminare quanto meno a testa alta una stagione che resta comunque strepitosa.

------

45' + 1' | Fine primo tempo al Viola Park. Serve un'impresa per tenere ancora viva la speranza.

45' | Un minuto di recupero.

45' | TRIS DEL SASSUOLO! Gol incredibile del numero 7 Knezovic, che dai 40 metri ha lasciato partire una conclusione che si è insaccata all'incrocio dei pali.

42' | Reazione del Milan a 3 minuti dalla fine del primo tempo. Grande azione degli uomini di Guidi, con Eletu che ha mandato Sia che di conseguenza ha messo davanti alla porta Scotti, che a tu per tu con Scacchetti è stato ostacolato dalla chiusura decisiva di Di Bitonto.

36' | RADDOPPIO DEL SASSUOLO! Sugli sviluppi di calcio d'angolo la formazione neroverde ha trovato la rete del 2 a 0 grazie ad un imperioso stacco di testa del numero 5 Di Bitonto.

36' | Ancora pericoloso il Sassuolo, sempre con capitan Bruno, che dal limite dell'aria si è girato in un fazzoletto lasciando partire una conclusione di destro che è stata però deviata in calcio d'angolo dalla difesa del Milan.

34' | Con i due cambi il Milan sembra aver preso fiducia e campo. Ma per il momenti Scacchetti non è stato ancora impensierito.

28' | Subito doppio cambio nel Milan. Fuori Nissen e Bonomi per Eletu e Sia.

24' | C'è solo il Sassuolo in campo. La formazione di mister Bigica si è resa ancora una volta pericolosa, questa volta con una conclusione dal limite di capitan Bruno.

23' | Pittarella provvidenziale in uscita su Minta dopo un errore di Dutu che ha rischiato di essere da matita rossa.

18' | GOL DEL SASSUOLO! Grande conclusione di controbalzo dal limite dell'area di Bonra Knezovic, che di mezzo esterno è riuscito a far partire un vero e proprio missile sul quale Pittarella non ha potuto fare veramente nulla.

15' | Il Sassuolo sta alzando il pressing e l'intensità di gioco, non permettendo al Milan di costruire la manovra di gioco dal basso. Nell'ultimo tentativo Perera ha perso un brutto pallone permettendo a Knezovic di arrivare al tiro. Successivamente, in una situazione di gioco simile, è stato liberalo alla conclusione Weiss, che proprio come il compagno non è riuscito a trovare la porta.

10' | Perera rischia l'autogol. Su ottimo cross di Barani, Pittarella è uscito con due pugni rinviando però male il pallone, che finito sul tacco del terzino rossonero ha preso una parabola stranissima che per poco non finiva in porta. Per fortuna del Milan, però, il pericolo è stato scampato.

5' | Buona copertura difensiva di Dutu su Minta. Il centrale del Milan, colto alle spalle dall'attaccante del Sassuolo, ha fatto valere la sua fisicità evitando così guai peggiori Pittarella.

2' | Primo guizzo del Milan con Perera, che dalla sinistra si è accentrato lasciando partire un traversone che si è trasformato in una conclusione che il portiere del Sassuolo è stato bravo ed attento a respingere.

1' | Si parte al Viola Park, è iniziata Sassuolo-Milan.

------

Battuto il Genoa il Milan ha di diritto staccato il pass per i playoff scudetto del campionato di Primavera 1. Avversario in questi quarti di finale il Sassuolo campione d'Italia in carica, squadra contro la quale la formazione di Federico Guidi ha vinto e perso nel corso della regular season. Vincere significherebbe approdare alla semifinale contro i cugini dell'Inter, ma i giovani rossoneri sono consapevoli di avere a disposizione solo un risultato, la vittoria, per dare continuità a questo sogno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO-MILAN

SASSUOLO: Scacchetti; Di Bitonto, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno, Minta, Corradini, Barani, Parlato. A disp.: Viganò, T. Benvenuti, G. Benvenuti, Macchioni, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Frangella, Vedovati. All. Bigica

MILAN (3-4-3): Pittarella; Paloschi, Nissen, Dutu; Perera, Hodzic, Sala, Magni; Liberali, Bonomi; Scotti. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perrucci, Ibrahimovic, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Colombo, Valdimirov, Victor, Sia. All. Guidi