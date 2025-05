Tare DS, chi sarà il nuovo allenatore? Su Football Manager le varie simulazioni ne premiano uno in particolare

In attesa che arrivi anche l’ufficialità dal Club, è ormai assodato che il nuovo Direttore Sportivo del Milan sarà Igli Tare. Il dirigente ex Lazio è chiamato ad un lavoro enorme dopo questa stagione disgraziata che ha visto i rossoneri fuori dall’Europa, sconfitti in finale di Coppa Italia e con la retrocessione in Serie D del Milan Futuro. Una serie di sciagure sportive a cui si va ad aggiungere un clima ed un ambiente esplosivo, ma per i motivi sbagliati: la protesta di ieri tra Casa Milan e San Siro ha già fatto il giro del mondo. Il tifoso del Milan è scontento e l’ha fatto capire in modo chiaro.

Salutato, si fa per dire, Conceiçao, Tare dovrà individuare l’uomo giusto da mettere sulla panchina del Diavolo: una figura che possa ricostruire e fin da subito ottenere risultati minimi come la qualificazione in Champions League, valorizzando una rosa che durante l’estate, si presume, andrà incontro a cambiamenti importanti.

In attesa che i protagonisti reali svelino le proprie carte e facciano le proprie mosse i tifosi rossoneri possono distrarsi e scoprire cosa succede al Milan con Tare come DS nella simulazione calcistica per eccellenza: Football Manager. Lo youtuber Alessandro LucullusGames, figura di spicco nella scena italiana che riguarda il gestionale di Sports Interactive, ha simulato vari scenari con il dirigente albanese alla guida dell’area sportiva del club. Nel video, che potete vedere qui, vengono simulate varie stagioni con i diversi candidati che al momento sembrano essere in orbita Milan: Allegri, Conte, Italiano, De Zerbi. Chi è che otterrà i risultati migliori?