Borghi sul Milan: "Stagione disastrosa a livello di immagini date più che di risultati"

Ultima giornata di una lunga e travagliata stagione per il Milan che, questa sera alle ore 20.45, sfiderà il Monza a San Siro. La gara, che non porta con sè nessuna implicazione di classifica, si gioca dopo un pomeriggio di contestazione della Curva Sud e tanti tifosi rossoneri sotto la sede rossonera ma soprattutto con il tifo organizzato che lascerà lo stadio dopo 15 minuti. Nel pre partita di Sky Sport 24 il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha parlato della situazione in casa rossonera.

Le dichiarazioni di Borghi sulla contestazione dei tifosi milanisti: "C’è un problema di risultati ma qua il problema riguarda soprattutto un'identità che il tifoso non riconosce più in quello che vede. Stagione disastrosa a livello di risultati ma credo di più per le immagini date: dal cooling break alla gestione dell’addio di Fonseca, per fare due esempi".