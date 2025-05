Il Real Madrid annuncia Xabi Alonso come nuovo allenatore

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - All'indomani dell'ultima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid, il club madrileno ha diffuso un comunicato per annunciare ufficialmente che Xabi Alonso sarà l'allenatore della squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2028. Il tecnico sarà presentato domani, alle 12.30, al Real Madrid City, dopo la cerimonia della firma del contratto col presidente, Florentino Perez. "Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale - sottolinea il Real -. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite, tra il 2009 e il 2014 e ha vinto sei titoli: una Champions League, la decima, una Supercoppa europea, un campionato, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna.

In nazionale ha giocato 113 volte e ha vinto un mondiale e due Europei. Da allenatore, dopo aver cominciato con le giovanili del Real, ha fatto la storia con il Bayer Leverkusen, vincendo campionato, coppa e Supercoppa di Germania in tre stagioni". (ANSA).