Ordine è certo: "Secondo me Reijnders non lo vendono"

Nel pre partita di Milan-Monza, ultima giornata del campionato e ultima partita della stagione rossonera, ai microfoni di DAZN si è presentato l'amministratore delegato del club Giorgio Furlani che ha risposto anche alle domande sul calciomercato. Il tema, discusso in questi giorni, è chiaramente il futuro di Tijjani Reijnders finito nel mirino del Manchester City. Così ha parlato il dirigente: "Partenza big? Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".

Il pensiero di Franco Ordine, ospite nel pomeriggio di domenica a TeleLombardia: "Dopo quella dichiarazione a proposito di Reijnders 'non abbiamo la necessità di vendere per come siamo messi'. Lo dico adesso: se vendono Reijnders, secondo me non lo vendono nonostante questa terroristica campagna sui social, secondo me non è che se ne devono andare ma non si possono più presentare".