Primavera, ecco i primi quattro impegni di campionato. Le gare contro Sassuolo e Genoa si giocheranno a Novara

Il profilo del settore giovanile del Milan su X ha pubblicato i primi quattro impegni del Milan Primavera in campionato: Lecce (17/8, 11.00), Sassuolo (25/8, 16.30), Genoa (31/8, 16.30) e Cagliari (14/9, 11.00). Le partite contro Sassuolo e Genoa si giocheranno allo Stadio Silvio Piola di Novara.

🗓 Questi saranno i primi quattro appuntamenti del #MilanPrimavera in campionato:



✈ 𝐋𝐞𝐜𝐜𝐞 (17/8, 11.00)

🏠 𝐒𝐚𝐬𝐬𝐮𝐨𝐥𝐨 (25/8, 16.30)*

🏠 𝐆𝐞𝐧𝐨𝐚 (31/8, 16.30)*

✈ 𝐂𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢 (14/9, 11.00)



*𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏-𝑺𝒂𝒔𝒔𝒖𝒐𝒍𝒐 𝒆 𝑴𝒊𝒍𝒂𝒏-𝑮𝒆𝒏𝒐𝒂 𝒔𝒊… pic.twitter.com/fnzhnuEdSF — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) July 16, 2025

Dopo l'addio di Federico Guidi, la panchina della Primavera rossonera è stata affidata a Giovanni Renna. Ecco il comunicato ufficiale del club di via Aldo Rossi: "AC Milan è lieto di annunciare che Giovanni Renna è il nuovo allenatore della squadra Primavera. Nato a Nola il 27 marzo 1974, Renna ha intrapreso il suo percorso in rossonero all'interno del progetto Academy, per poi proseguire, a partire dalla stagione 2020/21, come collaboratore tecnico nel Settore Giovanile. Successivamente ha assunto un ruolo sempre più centrale nello sviluppo dei giovani calciatori del Club, supportando a livello tecnico l'Under 17, squadra che ha poi guidato nelle ultime due stagioni.

Sotto la sua direzione, l'Under 17 ha mostrato una crescita costante e un'identità di gioco riconoscibile, arrivando a un passo dal tricolore: nella stagione appena conclusa ha infatti disputato la finale Scudetto, sfiorando il titolo e cedendo solo ai calci di rigore contro il Torino. Il suo incarico alla guida della Primavera si inserisce in un percorso voluto dalla Direzione, volto a premiare il merito e a valorizzare le competenze sviluppate all'interno del Club".