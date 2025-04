Il palo blocca il Milan Primavera: 1-1 col Monza e sorpasso al Verona sfumato

Il Milan Primavera non riesce più a vincere. Finisce 1-1 il derby lombardo contro il Monza, posticipo del 33° turno del campionato di Primavera 1. I gol entrambi nei primi 15 minuti del primo tempo con Perrucci che risponde a Berretta. I rossoneri avrebbero meritato la vittoria ma Mazza e il palo dicono di no. Occasione persa per superare il Verona, fermato sul pari dall'Atalanta: gli scaligeri rimangono sesti e i rossoneri settimi, un passo fuori dalla zona playoff. Tutto però è ancora aperto.

Reazione e palle gol

Non era facile scendere in campo a pochi giorni dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e dopo due sconfitte di fila in campionato. Il piglio del Milan è buono ma i rossoneri vanno sotto dopo 8 minuti sull'unica occasione del primo tempo del Monza: un gran gol di Berretta da venti metri che non lascia scampo a Longoni. Molto bravi e maturi i ragazzi di Guidi a reagire immediatamente: il pareggio arriva grazie a Perrucci che trasforma dal dischetto un rigore conquistato da Comotto, al 15° minuto. Per il resto della frazione il Milan mette le tende nella metà campo brianzola e va vicino al gol in almento quattro circostanze. Prima con due colpi di testa di Ossola e poi con due conclusioni di Hodzic e Sala su cui è molto bravo il portiere Mazza. Un primo tempo che si conclude con il cambio forzato di capitan Bakoune, infortunatosi alla spalla, e con un Milan che avrebbe sicuramente meritato un altro gol.

Palo beffardo

Nella ripresa il Monza si sistema e soffre meno gli affondi del Milan che, da parte sua, non riesce più a trovare il ritmo con cui aveva chiuso il primo tempo. Il secondo tempo è molto spezzettato e neanche il cambio di Guidi, che manda dentro Liberali, riesce a sortire qualche effetto. A contribuire ai ritmi lenti ci si mette anche il direttore di gara che fischia tanti falli ed estrae moltissimi cartellini gialli. A venti minuti dalla fine il Diavolo alza i giri del motore e ritorna a creare pericoli. Al 73° è ancora Mazza a compiere un miracolo, come nel primo tempo: toglie da sotto la traversa un gran tiro di Perrucci. Cinque minuti dopo un gran colpo di testa di Comotto fa la barba al palo. Ma l'occasione più grande per il Milan arriva al 93° minuto quando Pippo Scotti difende palla al limite e si gira, concludendo con un rasoterra sul palo lontano: il pallone sbatte sul palo e viene sputato fuori dalla porta dove il difensore brianzolo anticipa Perrucci sul più bello. Prima del recupero espulso anche mister Guidi. Il Milan pareggia 1-1.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 70 punti

Inter 66

Sassuolo 63

Fiorentina 60

Juventus 58

Verona 53

----

Milan 52

Lazio 51

Genoa 50

Cagliari 48

Torino 43

Lecce 42

Monza 42

Cesena 41

Atalanta 40

Cremonese 38

Bologna 33

----

Empoli 30

Sampdoria 22

Udinese 14