Milan Primavera sconfitto dall'Empoli: ok le assenze ma così non va

Altra battuta d’arresto per il Milan Primavera che non riesce ancora a rialzarsi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Dopo aver perso col Monza i rossoneri hanno la peggio anche contro un Empoli modesto ma ben disposto in campo ed organizzato.

La squadra di Guidi parte forte ma non concretizza, così la partita si assesta su binari poco intensi: l’Empoli inizia a controllare il possesso e poi trova il gol, decisamente casuale per la carambola che beffa Longoni, su un corner a fine primo tempo. La ripresa non si discosta molto da questo copione: il Milan prova ad attaccare ma non punge, l’Empoli si chiude bene e non rischia quasi mai. La squadra di Guidi doveva far fronte a diverse assenze, tra infortunati e giocatori via col Milan Futuro, ma la prestazione odierna è tutto tranne che soddisfacente. Si allontana ulteriormente la zona Play Off.