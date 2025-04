Primavera, la classifica: il Milan rimane a -1 dal Verona sesto

Di seguito la classifica del campionato di Primavera 1 dopo i posticipi del lunedì andati in scena nella giornata di lunedì, due pareggi: Atalanta-Verona 0-0 e Milan-Monza 1-1. I rossoneri non hanno sfruttato il pareggio dell'Hellas Verona che dunque per un punto mantiene il sesto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff valevoli per lo Scudetto di fine stagione.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 70 punti

Inter 66

Sassuolo 63

Fiorentina 60

Juventus 58

Verona 53

Milan 52

Lazio 51

Genoa 50

Cagliari 48

Torino 43

Lecce 42

Monza 42

Cesena 41

Atalanta 40

Cremonese 38

Bologna 33

Empoli 30

Sampdoria 22

Udinese 14