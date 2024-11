Primavera, Lecce-Milan 2-0: il tabellino della partita

vedi letture

Dopo tre vittorie consecutive arriva uno stop in trasferta per la Primavera di Mister Guidi, sconfitta 2-0 sul campo del Lecce nella 12ª giornata di campionato. A decidere il match in favore dei padroni di casa i gol di Bertolucci ed Esposito. Sottotono la prestazione dei rossoneri, sorpresi nel primo tempo dall'uno-due terribile messo a segno dai padroni di casa - avanti di due reti nel giro di tre minuti - e troppo imprecisi per trovare una reazione efficace nella ripresa.

Tanto vento e poche occasioni in casa salentina. Il Milan ha fatto fatica a trovare ritmo e intensità, complice la pressione di un Lecce motivato e più reattivo in quasi tutte le zone del campo. La posizione in classifica resta ottima - 22 i punti - e la chance per ripartire è dietro l'angolo e importantissima. Martedì 26 novembre - ore 13.00 - la sfida in casa dello Slovan Bratislava, occasione per trovare il primo successo in Youth League e scalare la montagna.

LA CRONACA

Avvio dinamico, è il Lecce però a essere più intraprendente. Il Milan fatica a trovare soluzioni, i padroni di casa aumentano il pressing e tra il 18' e il 21' si portano sul doppio vantaggio. Gorter recupera palla e imbuca per Bertolucci che incrocia con il destro, Mastrantonio devia ma non riesce a evitare l'1-0, tre minuti più tardi è Esposito a siglare il bis con un colpo di testa preciso sull'invito di Delle Monache. L'uno-due tramortisce i rossoneri, che provano a rispondere con una punizione - ribattuta - di Liberali al minuto 24. Il Milan alza il baricentro, il Lecce rallenta ma concede pochi spazi da attaccare e resta avanti di due reti al riposo.

Un cambio a inizio ripresa per i rossoneri, che si riversano in avanti ma non riescono a mettere sotto pressione la difesa salentina. Ci prova allora il Lecce, pericoloso al 50' con l'inserimento di Kovac e al 55' con il colpo di testa - alto - dello stesso centrocampista giallorosso. Il copione resta lo stesso e nemmeno i cambi danno una sterzata all'andamento della gara. Perrucci prova a scuotere il Milan al 71' con un tiro dalla distanza ma il tentativo del 7 termina largo. I rossoneri insistono e portano tanti uomini dalle parti di Sakho, senza però riuscire ad accendere il finale. Nel recupero Bakoune si coordina da lontano ma non inquadra lo specchio. Finisce 2-0.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-0

LECCE (4-3-3): Sakho; Ubani, Pehlivanov, Esposito, Addo (32'st Pejazic); Kovac (39'st Minerva), Gorter, Daka; Winkelmann, Bertolucci (39'st Vescan-Kodor), Delle Monache. A disp.: Verdosci; Agrimi, Denis, Lami, Pacia, Perrone, Russo, Yilmaz. All.: Scurto.

MILAN (4-3-3): Mastrantonio; Bakoune, Duțu, Parmiggiani, Perera (1'st Grilli); Comotto, Sala (31' Victor), Liberali (36'st Di Siena); Ibrahimović (14'st Perrucci), Scotti (14'st Ossola), Bonomi. A disp.: Longoni; Colombo, Mancioppi, Nissen, Perin, Siman. All.: Guidi.

Arbitro: Castellone di Napoli.

Gol: 18' Bertolucci (L), 21' Esposito (L).

Ammoniti: 10' Perera (M), 23' Esposito (L), 45'+3 Pehlivanov (L), 40'st Parmiggiani (M), 45'st Victor (M), 50'st Delle Monache (L) , 50'st Perrucci (M).