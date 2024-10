Youth League, le formazioni ufficiali: Liberali e Ibrahimovic titolari

Non solo Bayer Leverkusen-Milan alle ore 21 questa sera. Tra qualche minuto alle ore 14 ci sarà il consueto antipasto in Youth League. I giovani rossoneri di mister Federico Guidi saranno impegnati in Germania per la seconda gara della competizione europea. Nella prima giornata il Milan ha pareggiato per 0-0 contro il Liverpool, anche se avrebbe meritato un risultato ben diverso in suo favore. I tedeschi, dal canto loro, hanno battuto il Feyenoord in Olanda per 2-1.

Queste le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-Milan, Youth League:

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Schlich; Raterink, Pohl, Ndi, Hawighorst; N.Mensah, Buono; Culbreath, Onyeka, Alajbegovic; Stepanov. A disp.: Schrief, Petrenko, Gernhardt, Natali, Eichie, Kister, Domnic, J.Mensah, Petak. All. Runge Coral

MILAN (4-3-3): Pittarella; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Magni; Liberali, Sala, Stalmach; Bonomi, Sia, Ibrahimovic. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Grilli, Frugnoli, Ossola, Colombo, Comotto, Scotti. All. Guidi

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO

Andreas Argyrou (CYP)

ASSISTENTI

Stefanos Anastasiou (CYP) - Marios Stylianou (CYP)

IV UOMO

Nico Fuchs (GER)