Youth League, presenti al Vismara anche Moncada, D'Ottavio, Vergine e Kirovski

E' in corso alla PUMA House of Football di Milano la partita tra la Primavera del Milan e il Club Brugge, valida per la terza giornata di Youth League. Ad assistere sugli spalti al match dei ragazzi di mister Guidi sono presenti diversi dirigenti del club di via Aldo Rossi: ci sono infatti il dt Geoffrey Moncada, il ds Antonio D'Ottavio, il responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine e Jovan Kirovski, sport development director del Milan. Lo riferisce Milan TV.