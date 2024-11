Youth League, S.Bratislava-Milan 2-3: il tabellino del match

Di voglia. Di forza. La Primavera rossonera poteva solo vincere per rilanciarsi in Europa e lo ha fatto a Bratislava, in casa dello Slovan, imponendosi per 3-2. Una gara frizzante, piena di stravolgimenti: il Milan è andato sotto per una propria défaillance, recuperando a ridosso dell'intervallo, nel secondo tempo ha largamente dominato (determinante un cartellino rosso sventolato agli avversari), compiendo lo scatto decisivo che ha permesso di festeggiare nonostante il piccolo spavento agli sgoccioli. Di Liberali su rigore, Scotti e Bakoune i nostri gol; in risposta a Murár e Kozyk. In generale una prestazione in crescendo dopo il ko in terra pugliese.

È il primo successo europeo in questa stagione, dopo le buonissime prestazioni senza però verdetti pienamente positivi contro Liverpool, Bayer Leverkusen, Club Brugge e Real Madrid. La 5ª giornata di UYL giocata al National Training Centre a Senec, in Slovacchia, permette alla squadra di Mister Guidi di rilanciarsi in classifica, approdando alle porte della zona qualificazione ai playoff quando manca un turno al termine della prima parte di competizione. In attesa della Stella Rossa, mercoledì 11 dicembre alle 14.30, il Diavolo sempre in casa affronterà la Roma nel big match in campionato in programma il prossimo lunedì alle 18.45 al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Cominciamo caparbi, all'11' Scotti pressa Balog Da. sporcandogli il rilancio, Liberali raccoglie e prova un pallonetto dalla distanza che termina alto. Punge anche lo Slovan con un rasoterra di Murár respinto da Longoni. Siamo a nostro agio però al 26' regaliamo il vantaggio: errore di Perin nel retropassaggio, Murár ne approfitta, salta il portiere e appoggia in rete. Brivido al 34' quando Held mette bene in mezzo per Murár, troppo libero di calciare ma impreciso di piatto al volo. Ci ricomponiamo, al 35' un'azione protratta si conclude in mischia e Liberali non trova il pertugio. Al 43' pareggiamo con merito, grande lancio di Ossola per Comotto che viene affossato in area da Polakovič: rigore. Dal dischetto, Liberali realizza di potenza. Finale rovente: al 44' miracolo di Longoni nel dire di no a Maroš; al 46' Bakoune piomba sottomisura e colpisce la traversa.

Alla ripresa è il Bratislava a vedersi in attacco: al 50' diagonale di Mateáš bloccato da Longoni, al 59' Ivanics di testa non inquadra lo specchio. I rossoneri sono lì, applicati, e all'ora di gioco indirizzano l'episodio che cambia la gara: fallo di Polakovič su Ibrahimović, secondo giallo ed espulsione. Avversario ferito e azzannato immediatamente perché al 61', partendo dalla precedente punizione battuta tagliata da Perin, Scotti si inventa una magica deviazione di tacco al volo a beffare Balog Da.. Attacchiamo, Ibrahimović e Bakoune vanno vicini al bersaglio, poi all'83' caliamo il tris: ripartenza, giocata e assist di uno splendido Scotti, arriva Bakoune che di destro in diagonale mira l'angolino. È in discesa, sembra ormai in ghiaccio ma gli slovacchi la riaprono subito: all'84' Marko serve Kozyk per il tap-in ad accorciare le distanze. Leggero appannamento, a inizio recupero Scotti manca il poker a porta spalancata.

IL TABELLINO

SLOVAN BRATISLAVA-MILAN 2-3

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Balog Da.; Polakovič, Tománek, Balog Do. (45'st Józsa), Held; Marko, Denko (20'st Holocsy); Mateáš, Murár (33'st Spišiak), Maroš (20'st Švec); Ivanics (33'st Kozyk). A disp.: Vydaren; Barnáš, Horváth, Švec; Šalkovič. All.: Suchomel.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Ossola (28'st Bonomi), Perin (28'st Tezzele), Comotto; Liberali (46'st Colombo), Scotti, Ibrahimović (50'st Mancioppi). A disp.: Colzani; Grilli; Di Siena, Gualdi, Lamorte. All.: Guidi.

Arbitro: Ginchev (BUL).

Gol: 26' Murár (SB), 43' rig. Liberali (M), 16'st Scotti (M), 37'st Bakoune (M), 39'st Kozyk (SB).

Ammoniti: 3' Comotto (M), 30' Denko (SB), 46' Perin (M), 25'st Ossola (M), 30'st Scotti (M), 32'st Parmiggiani (M), 47'st Tománek (SB), 48'st Bakoune (M), 50'st Ibrahimović (M).

Espulso: 15'st Polakovič (SB) per doppia ammonizione.