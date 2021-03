Albertini: "Kessiè, Calhanoglu, Calabria: che salto di qualità! Tonali? Può fare la storia del club"

In merito alla crescita esponenziale di diversi rossoneri, l'ex Milan Demetrio Albertini ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ha giocatori che ultimamente si sono valorizzati molto, penso a Kessié e Calhanoglu. Calabria che ha fatto un salto di qualità notevole in questa stagione. E poi gli assenti, che ovviamente hanno pesato in questa fase, rientreranno: Bennaccer è importantissimo, Ibra non ha alternative. Anche se chi ha giocato al loro posto ha risposto bene, facendo capire che la vera forza e avere un gruppo maturo"

Su Tonali: "Lo vedo troppo timido. Credo che possa diventare un giocatore importante della storia del club e glielo auguro. Ha un talento super ed è giovanissimo: deve solo avere più personalità".