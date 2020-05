Maldini sulla ripresa: "Bisogna provarci, la Francia ha sbagliato"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto in diretta Instagram con Pippo Inzaghi. Ecco le sue parole sulla ripresa degli allenamenti e del campionato: "La squadra ha ripreso, ma c’è da stare attenti. I ragazzi non ce la facevano più a casa e noi nemmeno. Abbiamo chiuse le parti comuni di Milanello, erano divisi quattro per ogni campo e in dodici riesci a lavorare bene lo stesso. C’è tanta incertezza, tutto dipenderà da quello che deciderà la Serie A. Noi dobbiamo provarci ad andare in campo, sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista, in primis quello economico. Bisogna provarci. La Francia, secondo me, ha sbagliato ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del governo.