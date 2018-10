Mihajlovic a Sky: "Derby? Tifo per entrambe, ho vissuto bene sia all'Inter che al Milan"

Sinisa Mihajlovic, ex giocatore dell'Inter ed allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole sulla stracittadina di Milano: "Il derby è sempre una partita particolare, chi è favorito solitamente perde. Ma qui non lo è nessuno, perché entrambe sono sullo stesso livello e stanno bene. Hanno grandi campioni in attacco come Higuain ed Icardi e tanti altri giocatori forti in tutte le zone del campo. Spero che sarà una bella partita con uno stadio pieno come sempre. Faccio tifo per entrambe, perché ho vissuto benissimo da entrambe le parti".