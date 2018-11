MN - B.Longhi non ha dubbi: "Anche a 37 anni Ibra è ancora in grado di risolvere tante partite in Serie A"

Intervistato da Milannews.it, il giornalista Bruno Longhi ha commentato così le voci sul possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Si fanno sempre tanti discorsi su Ibra. A prescindere da quello che potrà essere il suo inserimento nello spogliatoio milanista e al di là del fatto che ha già 37 anni, lo svedese è uno che è in grado di fare ancora la differenza in Serie A. Ora che il Milan sembra indirizzato a giocare con le due punte, un terzo attaccante serve per forza. Io sono convinto che ancora oggi Ibra è in grado di risolvere tante partite in Serie A".