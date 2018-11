Scaroni: "Preferisco un Milan qualificato tre volte in Champions piuttosto che vincere uno scudetto"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così della Juventus: "E’ l’unica società che si è messa a percorrere la strada dei club inglesi, nello stadio, nel gestire la tifoseria a livello internazionale, nella preparazione digitale. È un modello, certo. Ma lo dico anche se Agnelli non condividerà: vincere sette scudetti di fila è un bellissimo record, ma ormai i titoli nazionali perdono peso in favore delle competizioni europee. In Cina o in Brasile guardano le coppe più che i campionati. Per questo preferisco un Milan qualificato tre volte in Champions piuttosto che vincere uno scudetto".