Milan Femminile sconfitto a Roma: le dichiarazioni di coach Bakker

Il Milan Femminile dura un tempo contro la Roma. Dopo l'impresa di settimana scorsa contro la Juventus, oggi le rossonere hanno tenuto testa per 45 minuti alle giallorosse, chiudendo in testa la prima frazione di gioco sull'1-2. Nella ripresa però la formazione capitolina prende il sopravvento con la rimonta fino al 4-2 finale. Per il Milan da registrare la doppietta del capitano Christy Grimshaw. Al termine della gara la coach Suzanne Bakker ha parlato ai microfoni del club.

Cosa ne pensi della partita?

"Prima di tutto, parliamo del primo tempo, perché penso che nella prima frazione abbiamo giocato davvero bene e abbiamo anche segnato in due ottimi momenti. Dopo l'intervallo credo che non siamo partiti bene. Loro hanno segnato subito il 2-2 e siamo rimasti sotto pressione: prima che riuscissimo a risolverla, hanno cambiato un po' il loro assetto e in quel momento non siamo state pronti. Dopo il 3-2, penso che ci abbiamo provato anche negli ultimi 15 minuti. Credo ci fosse la convinzione di poter segnare anche il terzo gol, che è poi quello che abbiamo fatto in passato, ovviamente. Oggi però non siamo stati neanche fortunati, perché c'è stata una grande parata del portiere della Roma".

Ora la Ternana in casa...

"Penso che sarà una partita totalmente diversa, ma dobbiamo imparare da quella di oggi, perché il primo tempo è stato positivo, ma dobbiamo giocare così per tutti i 90 minuti. Se ci riusciamo, penso che la prossima settimana potremo fare una bella gara. L'obiettivo è segnare un gol in più della Ternana. Questo significa che analizzeremo questa partita, faremo tesoro degli errori, lavoreremo duro ogni giorno e ci prepareremo nel miglior modo possibile per la prossima sfida casalinga contro la Ternana"