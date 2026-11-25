Serie A Women, la Top 11 dell'8^ giornata: ci sono anche tre rossonere

Il sito della FIGC riporta la Top 11 dell'ottava giornata della Serie A Women, nella quale sono present anche tre giocatrici del Milan Femminile

Il sito della FIGC riporta la Top 11 dell'ottava giornata della Serie A Women, nella quale sono present anche tre giocatrici del Milan Femminile, vale a dire Nerea Nevado, Angelica Soffia e Christy Grimshaw: "Un’italiana, una norvegese, una spagnola. Tridente multinazionale nella Top 11 dell’ottava giornata della Serie A Women Athora, con Gaia Distefano (convocata anche dal Ct Soncin per il playoff contro la Finlandia), Iris Omarsdottir e Amaiur Sarriegi, quest’ultima autrice di una tripletta nel 5-1 con cui la Juventus ha battuto la Lazio. Nessuna giocatrice di Inter e Milan in attacco, ma tre presenze per parte: Nevado, Soffia e Grimshaw per le rossonere, Runarsdottir, Tomasevic e Glionna per le nerazzurre.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 dell’ottava giornata della Serie A Women Athora 2026-27:

Cecilia Ran Runarsdottir: Oltre ad essere stata uno dei due portieri che in questa giornata di Serie A hanno tenuto la porta inviolata (con Ceasar), la nerazzurra ha anche fornito l’assist a Raphino per il 4-0 finale dell’Inter contro la Ternana.

Frederikke Thogersen: Oltre ad aver segnato il primo dei due gol della Roma contro il Como Women, la danese è stata una delle due giallorosse con più tocchi in area avversaria (tre come Piemonte) e più cross tentati (tre come Ottey).

Angelica Soffia: Oltre ad aver segnato un gol nel 3-2 del Milan contro il Sassuolo, la rossonera ha registrato la più alta percentuale di passaggi riusciti tra le giocatrici che ne hanno effettuati più di 30 (88.5% - 54/61) nella sfida tra lombarde ed emiliane.

Nerea Nevado: La spagnola del Milan è stata l’unica giocatrice ad aver servito più di un assist in questa giornata di campionato (due) e una delle quattro che hanno creato in generale più occasioni per le compagne (quattro come Brighton, Bredgaard e Visentin).

Benedetta Glionna: Oltre ad essere stata, con Tomasevic e Wullaert, una delle tre giocatrici con almeno un gol e almeno un assist in questo turno di campionato (1+1 vs Ternana), la nerazzurra ha anche registrato in generale il record di tocchi nell’area di rigore avversaria (otto).

Masa Tomasevic: Oltre ad aver segnato un gol e servito un assist nel 4-0 dell’Inter sulla Ternana, la montenegrina ha completato 11 dei 12 passaggi effettuati all’interno dell’ultimo terzo di campo in questa giornata di Serie A, registrando la più alta percentuale di successo (92%) tra chi ne ha tentati almeno altrettanti nella stessa porzione di terreno di gioco.

Christy Grimshaw: La rossonera, oltre ad essere stata con Sarriegi una delle due giocatrici che in questo turno di Serie A hanno segnato più di un gol (doppietta contro il Sassuolo), ha effettuato tre tiri nello specchio nella giornata appena conclusa, record tra le centrocampiste condiviso con Pavan.

Matilde Pavan: La bianconera, oltre ad aver segnato un gol nel 5-1 della Juventus contro la Lazio, è stata una delle due centrocampiste con più tiri in porta effettuati in questa giornata di Serie A (tre come Grimshaw) e una delle due con più dribbling completati (due come Carcassi).

Amaiur Sarriegi: La bianconera è stata l’unica giocatrice ad aver segnato più di due gol in questo turno di campionato (tripletta contro la Lazio) e una delle due che hanno tentato più tiri in porta nel weekend (quattro come Cambiaghi).

Iris Omarsdottir: La 2003 viola, in questa giornata di Serie A, ha segnato un gol nel 4-3 in rimonta della Fiorentina contro il Como 1907 ed è stata una delle due giocatrici che hanno tentato più tiri totali (cinque come Nielsen).

Gaia Distefano: La 2002 del Parma, oltre ad aver realizzato il gol del definitivo 2-0 contro il Napoli con il suo unico tiro nella sfida, è stata una delle tre giocatrici con più tocchi in area avversaria nella sfida del Noce (quattro al pari di Ekic e Cavallin)".