Milan Femminile, sabato la sfida casalinga contro il Sassuolo: biglietti in vendita
Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida di sabato alle 15 del Milan Femminile contro il Sassuolo al Puma - House of Football: "Dopo gli ultimi impegni di campionato, le rossonere di Suzanne Bakker tornano al PUMA House of Football con la voglia di ritrovare i tre punti e ripartire davanti al proprio pubblico. L'occasione sarà la sfida contro il Sassuolo, un nuovo appuntamento di Serie A Women 2026/27 in cui il Milan cercherà di confermare le buone prestazioni offerte in casa in questo avvio di stagione. Un pomeriggio da vivere insieme, sostenendo le rossonere dagli spalti.
Per Milan-Sassuolo è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.
MILAN-SASSUOLO, SERIE A WOMEN
SABATO 21 NOVEMBRE ORE 15.00
PUMA HOUSE OF FOOTBALL
BIGLIETTI: 10€".
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