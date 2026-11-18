Milan Femminile, sabato la sfida casalinga contro il Sassuolo: biglietti in vendita

Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida di sabato alle 15 del Milan Femminile contro il Sassuolo

Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della sfida di sabato alle 15 del Milan Femminile contro il Sassuolo al Puma - House of Football: "Dopo gli ultimi impegni di campionato, le rossonere di Suzanne Bakker tornano al PUMA House of Football con la voglia di ritrovare i tre punti e ripartire davanti al proprio pubblico. L'occasione sarà la sfida contro il Sassuolo, un nuovo appuntamento di Serie A Women 2026/27 in cui il Milan cercherà di confermare le buone prestazioni offerte in casa in questo avvio di stagione. Un pomeriggio da vivere insieme, sostenendo le rossonere dagli spalti.

Per Milan-Sassuolo è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

MILAN-SASSUOLO, SERIE A WOMEN

SABATO 21 NOVEMBRE ORE 15.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL

BIGLIETTI: 10€".