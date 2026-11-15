Serie A Femminile, Napoli-Milan 3-3: il racconto del match

Il sito ufficiale del Milan riporta il racconto e il tabellino del match di ieri pareggiato 3-3 dal Milan Femminile in casa del Napoli: "È uno di quei pareggi che piacciono fino a un certo punto. Come il punto che le rossonere portano a casa quando però volevano e potevano vincere. Allo stadio Piccolo di Cercola, Milan e Napoli Women hanno prodotto un pirotecnico 3-3: verdetto sostanzialmente corretto per quanto visto in campo, riflesso di un match apertissimo e ricco di emozioni. Sono successe tante cose: il Diavolo è andato sotto, ha rimontato e poi è stato recuperato. Non è bastata - dopo il sigillo ad agosto nella Serie A Women's Cup - la prima doppietta in campionato di Sara Kanutte Fornes, protagonista assieme alla compagna Koivisto in termini di marcature; da sottolineare anche gli esordi dall'inizio di Rainey (ufficiale) e De Sanders (stagionale).

La prova in Campania era importante per cercare il riscatto dopo il Derby, in generale per superare un momento non semplice. La squadra di Bakker è tornata a segnare, ovviamente un aspetto importante, ma rimangono ampi margini di miglioramento per provare a invertire la rotta nel breve periodo. Bisogna proseguire nel lavoro complessivo con voglia ed energia. La 7ª giornata di Serie A Women permette alle rossonere di compiere solo un piccolo passo in avanti, salendo a quota 7 punti in classifica. Nel prossimo weekend, sabato 21 novembre alle 15.00, si giocherà Milan-Sassuolo al PUMA House of Football.

LA CRONACA

Al 3' Koivisto crossa, lo stop di Stokić diventa un passaggio per Arrigoni che impegna Manner. Al 5' la Napoli Women va in vantaggio: gran mancino di Dompig all'incrocio. All'11' Kozak si invola e calcia: Rainey para. Al 16' il pareggio del Milan: brava Stokić a toccare il pallone beffando Pettenuzzo, Kanutte ringrazia e non sbaglia sottomisura. Al 18' Grimshaw comanda la ripartenza e la passa a Kyvåg, il suo diagonale di prima va molto vicino al palo. Al 24' Giordano per Kozak che non ci arriva di poco. Occasione per Arrigoni, al 26' dall'angolo seguente le rossonere raddoppiano: batte tagliato Brighton, spizza e segna ancora Kanutte. 1-2 all'intervallo.

Al 48' Kanutte riceve in verticale da Stokić e tenta la girata, a lato. Al 58' le avversarie la riprendono realizzando il pari: Carcassi insiste e serve Kozak, destro a incrociare all'angolino. Al 65' Rainey in uscita è provvidenziale a opporsi a P. Mihelič. Al 78' il Diavolo ricompie il sorpasso: Kyvåg mette in mezzo, sponda aerea di Grimshaw e Koivisto sempre di testa appoggia alle spalle di Manner. All'82' ci prova Kamczyk, non va. All'81' il nuovo pari delle azzurre: assist di Banušić per Giordano che in piena area gonfia la rete. Napoli Women-Milan 3-3.

IL TABELLINO

NAPOLI WOMEN-MILAN 3-3

NAPOLI WOMEN (4-3-3): Manner; Ndaw (1'st Carcassi), Pettenuzzo, Gram, Giordano; P. Mihelič (28'st Sulola), Langella, Bellucci; Kozak, Dompig (36'st Banušić) (47'st Carstensen), Mece (35'st Massombo). A disp.: Beretta, Guaglione; Henriksen, Romiti, Veletanlic; Romanelli. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Rainey; Koivisto, De Sanders, Nevado; Arrigoni (27'st Kamczyk), Brighton, Grimshaw; Kyvåg, Kanutte (17'st Sesay), Stokić (28'st Renzotti). A disp.: Lopez, Tornaghi; Bonanomi, Gemmi, Keijzer; Vitale; Park, Taddei. All.: Bakker.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Gol: 5' Dompig (NW), 16' e 26' Kanutte (M), 13'st Kozak (NW), 33'st Koivisto (M), 39'st Giordano (NW).

Ammonite: 10'st Bellucci (NW), 18'st Pettenuzzo (NW), 48'st Kyvåg (M).