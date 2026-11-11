Femminile, le formazioni Under 17 e Under 15 partecipano ai campionati maschili Under 14 PRO e Under 13 PRO

Una nuova sfida e un passo importante nel percorso di formazione delle giovani rossonere. La stagione 2026/27 porta con sé una significativa novità per il Settore Giovanile femminile: le formazioni Under 17 e Under 15 partecipano rispettivamente ai campionati maschili Under 14 PRO e Under 13 PRO, affrontando le squadre giovanili dei club professionistici. Se nella passata stagione le due formazioni si confrontavano con squadre maschili a livello provinciale e dilettantistico, rispettivamente Under 15 e Under 14, oggi la sfida assume una nuova dimensione. Una scelta innovativa che vede il Milan come la prima società italiana a intraprendere questa strada. Nella seconda parte della stagione le rossonere torneranno invece alle competizioni femminili di categoria.

Alla base del progetto c'è una precisa visione, raccontata da Elisabet Spina, Head of Women Football: "La nostra è una sfida culturale che vuole portare ad aumentare la competitività nel calcio femminile". La decisione nasce anche dagli ottimi risultati ottenuti nella passata stagione contro le formazioni dilettantistiche, che hanno spinto il Club a ricercare un livello di confronto più elevato. Da qui la scelta di affrontare squadre di società professionistiche, pur abbassando di un anno l'età degli avversari. Il confronto con ritmi e caratteristiche fisiche differenti permette alle giovani rossonere di mettersi alla prova in situazioni di gioco nuove. "Il Milan è un club professionistico e noi vogliamo offrire le medesime opportunità a tutti", sottolinea Spina.

A raccontare l'esperienza direttamente dal campo è Arianna Raso, sedicenne capitana dell'Under 17. "Nel giocare contro i maschi cambia soprattutto l'intensità, sia dal punto di vista fisico, sia da quello tecnico", spiega, sottolineando come il ritmo elevato e la pressione costante richiedano maggiore rapidità di pensiero e di esecuzione. Le difficoltà diventano così parte integrante del percorso: dalla gestione dei duelli fisici alla necessità di mantenere un'intensità costante, fino alla capacità di reagire con lucidità alla pressione degli avversari. Un confronto vissuto con competitività e rispetto reciproco, come evidenzia la stessa Arianna: "Alla fine, in campo siamo tutti calciatori che vogliono competere e migliorarsi".

Un progetto che guarda anche al futuro, con l'obiettivo di continuare a sviluppare nuove opportunità per le giovani calciatrici. Il confronto nei campionati maschili rappresenta un primo importante passo di un percorso che potrebbe evolversi ulteriormente, come sottolineato da Spina, che individua negli allenamenti misti una possibile prospettiva per l'attività di base. Una strada ancora da esplorare, ma che conferma la volontà del Club di investire nella formazione e nella crescita del proprio Settore Giovanile femminile.