Serie A Women, oggi alle 15 il derby di Milano: ecco come arrivano Milan e Inter al match

Oggi alle 15 è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter, sfida valida per la sesta giornata di Serie A Women

Oggi alle 15, al Puma House of Football, è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter, sfida valida per la sesta giornata di Serie A Women. Il sito ufficiale rossonero spiega come le due squadra arrivano a questo match:

"QUI MILAN

Le rossonere di Coach Bakker sono ancora alla ricerca di costanza, di meno alti e bassi a livello di andamento. Il rendimento generale, però, lascia ben sperare perché la prestazione non è mai mancata. Anche a Como, nello scorso weekend - nonostante l'epilogo negativo, complice la prodezza di Bernardi - il Milan ha giocato e creato; in particolare è stata davvero veemente la reazione allo svantaggio, con le occasioni per Sesay e Stokić poi la grande chance nel finale per Nevado. Lavorare e migliorare, cercando di concedere meno e risalire dall'attuale metà classifica. Indisponibili Mascarello e Piga.

QUI INTER

Le nerazzurre si stanno ormai consolidando come una delle principali forze della Serie A Women. Dopo il secondo posto nella scorsa stagione, al momento occupano ancora la seconda posizione nel 2026/27 in corso, a -2 dalla vetta. Finora l'Inter non ha mai perso in campionato - dal recente 3-0 alla Lazio all'1-1 col Napoli, passando per il 3-0 al Parma, al 2-0 al Como Women e al 2-0 alla Fiorentina- ed è l'unica a non aver ancora subito gol nei maggiori cinque tornei in Europa; a proposito, nella Women's Champions League le ragazze di Sassarini sono in zona playoff (4 punti in 3 giornate). Attenzione a Bugeja, attaccante-bomber della squadra".