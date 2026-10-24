Milan Femminile, tra poco la sfida contro la Ternana: le parole di Bakker

Il sito ufficiale del Milan presenta il match di oggi del Milan Femminile contro la Ternana Women e riporta anche le parole dei due tecnici

Tra pcohi minuti, alle 12.30, è in programma il calcio d'inizio al PUMA House of Football di Milan-Ternana, gara valida per la 4^ giornata della Serie A Women. Il sito ufficiale del Diavolo riporta le parole dell'allenatrice delle rossonere Suzanne Bakker e quelle del tecnico delle ospiti Marino Defendi: "La Serie A Women 2026/27 torna al PUMA House of Football. Sabato 24 ottobre alle 12.30, il Milan affronterà la Ternana Women nella 4ª giornata di campionato. Un nuovo appuntamento davanti al pubblico di casa per le rossonere alla ricerca di punti importanti per risalire la classifica. Di fronte le umbre, in un ottimo momento di forma grazie ai successi consecutivi contro Parma e Lazio.

Le parole di Coach Bakker alla vigilia: 'La Ternana è una squadra fisicamente forte, che ci metterà alla prova nei duelli. Dovremo essere aggressive e disciplinate, rimanendo fedeli ai nostri principi di gioco per conquistare i tre punti'.

Defendi: 'Il Milan è una squadra che ha un'idea di gioco molto propositiva. Ci vuole rispetto per l'avversario che si affronta, ma ovviamente noi cercheremo di andare a Milano e fare la nostra partita'.

PRE-PARTITA

- Nei due precedenti in Serie A tra Milan e Ternana ha sempre vinto la squadra di casa: 3-0 delle rossonere il 25 gennaio e 1-0 delle rossoverdi nel maggio successivo. In generale invece le due formazioni si sono affrontate anche in Coppa Italia e in Serie A Women's Cup, con due successi milanisti: 2-0 nel novembre 2022 e 2-1 nel settembre 2025.

- La Ternana ha conquistato tre vittorie nelle ultime quattro gare di Serie A, tante quante nelle precedenti 21 disputate nella competizione.

- Nelle prime tre giornate, il Milan ha effettuato 18 tiri nello specchio, contro i 5 della Ternana. Le umbre, tuttavia, hanno concesso soltanto 8 conclusioni in porta alle avversarie.

- La prossima sarà la 100ª presenza con la maglia del Milan per Marta Mascarello, considerando tutte le competizioni. La centrocampista si unirà così al club delle rossonere che hanno raggiunto questo traguardo, tra cui capitan Christy Grimshaw".