Serie A Women, sabato Milan-Ternana: biglietti in vendita

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato tutte le info sulla vendita dei biglietti per il match tra la prima squadra femminile rossonera e la Ternana Women

Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per il match tra la prima squadra femminile rossonera e la Ternana Women di sabato all 12.30, valido per la 4^ giornata della Serie A Women: "Non si ferma la Serie A Women 2026/27. Dopo le grandi emozioni di inizio ottobre contro la Juventus, le rossonere di Coach Bakker tornano al PUMA House of Football per affrontare una delle rivelazioni di questi primi scampoli di stagione: sabato 24 ottobre alle 12.30 sarà tempo di Milan-Ternana Women, occasione per tifare tutti insieme le rossonere!

Per Milan-Ternana Women è aperta la vendita dei biglietti al prezzo di 10€ intero e 5€ il ridotto. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini.

MILAN-TERNANA WOMEN, SERIE A WOMEN

SABATO 24 OTTOBRE ORE 12.30

PUMA HOUSE OF FOOTBALL

BIGLIETTI: 10€".