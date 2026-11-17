Milan, Sofia Pomati premiata al Gran Galà Italo Galbiati come "Futuro del calcio Femminile"

Riconoscimento importante per il Captiano del Milan Primavera Femminile

Nella giornata di ieri Sofia Pomati, Capitano della Primavera Femminile di AC Milan, campionesse in carica dello Scudetto 2025/26, ha ricevuto il riconoscimento “Futuro del calcio femminile” nel corso del Gran Galà Italo Galbiati.

Il premio le è stato conferito per essersi distinta come giovane talento del panorama calcistico italiano, dimostrando maturità, personalità e spiccate doti di leadership. Un percorso costruito attraverso impegno, sacrificio e determinazione, che testimonia la sua capacità di affrontare ogni sfida con responsabilità.

Nel ritirare il riconoscimento sul palco, Sofia ha dichiarato: “È un premio che condivido con tutte le mie compagne di squadra, perché è il risultato del lavoro, dell'impegno e della passione di ogni persona che fa parte di questo gruppo. Sono orgogliosa di rappresentare questi colori e questa società. Ricoprire il ruolo di capitano è importantissimo per me: significa assumersi responsabilità ed essere un punto di riferimento. Ma la cosa più importante è essere me stessa, prima fuori dal campo e poi dentro".