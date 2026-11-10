Milan Femminile, Mascarello operata al legamento crociato anteriore del ginocchio destro
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Il comunicato del club rossonero sull'operazione, perfettamente riuscita, di Marta Mascarello
AC Milan comunica che, nella giornata odierna, la calciatrice Marta Mascarello è stata sottoposta a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
L'operazione, eseguita presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano dall'équipe del Dottor Pozzoni, è perfettamente riuscita. La centrocampista rossonera inizierà già dai prossimi giorni il percorso riabilitativo.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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