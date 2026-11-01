Milan Femminile, alle 18.00 la sfida col Como Women: le formazioni ufficiali
Alle 18.00 il fischio d’inizio di Como Women-Milan Women, valida per la quinta giornata di Serie A Women. Il Milan, sesto, va a giocare in casa del Como settimo. Queste le formazioni ufficiali:
COMO WOMEN: Gilardi, Marcussen, Ronan, Howard, Bergersen, Nischler, Bernardi, Nesbeth, Simonetti, Zamboni, Borbye. A disp.: Ruma, Babb, Saga, Chidiac, Berisha, Nielsen, Cecotti, Moretti, Vigilucci, Mas I Serra, Viesti, Bianchi. All. Tramezzani.
MILAN WOMEN: Estevez, Koivisto, Sorelli, Arrigoni, Grimshaw, Park, Stokic, Sesay, Renzotti, Soffia, Nevado Gomez. A disp.: Tornaghi, Rainey, Kyvag, Fornes, Arboleda Ortiz, Keijzer, De Sanders, Gemmi, Brighton, Bonanomi, Taddei, Vitale. All. Bakker.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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