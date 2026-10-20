Serie A Women 2026-2027: date e orari dalla 7ª alla 9ª giornata

Il sito della FIGC riporta gli orari dalla 7^ alla 9^ giornata della Serie A Women

Il sito della FIGC riporta gli orari dalla 7^ alla 9^ giornata della Serie A Women: "Ufficiali le date e gli orari dalla 7ª alla 9ª giornata della Serie A Women 2026-27, turni (gli ultimi del 2026) a cavallo del playoff decisivo per la qualificazione al Mondiale, che vedrà l’Italia in campo tra il 1° e il 5 dicembre contro la Finlandia. Domenica 15 novembre il derby tra Como 1907 e Como Women (ore 15) e Inter-Juventus (ore 16.30). Su RaiSport e RaiPlay, oltre alla sfida dell’Arena Civica tra nerazzurre e bianconere, anche Fiorentina-Como 1907 (domenica 22 novembre alle 15) e Roma-Inter (sabato 12 dicembre alle 15).



DOVE VEDERE LA SERIE A WOMEN Anche per questa stagione, così come accaduto in quelle precedenti, tutte le gare di Serie A Women Athora saranno trasmesse in diretta su DAZN in modalità ‘Freemium’ (con registrazione gratuita alla app, fatta eccezione per il match trasmesso anche dalla Rai), con un match ogni fine settimana anche sui canali Rai e su RaiPlay. Tutti gli highlights delle partite sul canale YouTube della Serie A Women. I gol, le giocate più belle e le emozioni saranno disponibili anche sui canali social della Serie A Women, per non perdere neanche un’emozione della Serie A Women Athora 2026-27.



SERIE A WOMEN ATHORA 2026-27

Ore 15: Roma-Parma (DAZN)Ore 18: Fiorentina-Lazio (DAZN)Ore 12.30: Sassuolo-Ternana Women (DAZN)Ore 15: Como 1907-Como Women (DAZN)Ore 16.30: Inter-Juventus (DAZN, RaiSport e RaiPlay)Ore 12.30: Parma-Napoli Women (DAZN)Ore 12.30: Ternana Women-Inter (DAZN)Ore 12.30: Como Women-Roma (DAZN)Ore 15: Fiorentina-Como 1907 (DAZN, RaiSport e RaiPlay)Ore 20.30: Lazio-Juventus (DAZN)Ore 15: Roma-Inter (DAZN, RaiSport e RaiPlay)Ore 18: Juventus-Como Women (DAZN)Ore 12.30: Sassuolo-Lazio (DAZN)Ore 15: Como 1907-Parma (DAZN)Ore 15: Napoli Women-Ternana Women (DAZN)".