Il Milan Femminile ritrova la vittoria: 3-2 sul Sassuolo ultimo in classifica
Il Milan Femminile ritrova la vittoria. La formazione di Suzanne Bakker ha superato il Sassuolo ultimo in classifica con il risultato di 3-2. Decisive per le rossonere il capitano Grimshaw con una doppietta e Soffia. Ora arriva la sosta e il campionato tornerà il 12 dicembre: a maggior ragione una vittoria prima di una pausa, vale ancora di più.
Le partite di domani, domenica 22 novembre:
12:30 - Como Women-Roma
12:30 - Ternana-Inter
15:00 - Fiorentina-Como 1907
20:30 - Lazio- Juventus
LA CLASSIFICA
Roma 21
Inter 16
Como 1907 14
Fiorentina 13
Juventus 12
Milan 10*
Como Women 8
Ternana 8
Parma 8*
Napoli 6*
Lazio 3
Sassuolo 3*
* una gara in più
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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