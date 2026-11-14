Serie A Women, Napoli-Milan: le formazioni ufficiali della sfida
Non si ferma il calcio femminile, con la Serie A Women che oggi scende in campo per la settima giornata del campionato. Il Milan Femminile di Coach Suzanne Bakker oggi scende in campo in casa del Napoli Women di Alessandro Spugna. Una partita fondamentale per le rossonere che hanno avuto diversi alti e bassi in questo avvio di stagione e che sono reduci da due sconfitte consecutive: Milan a quota 6 punti e Napoli in ritardo di una sola lunghezza, anche questo sarà un tema della sfida.
SERIE A WOMEN, NAPOLI-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan.
NAPOLI (4-3-3): Manner; Giordano, Pleidrup, Pettenuzzo, Ndaw; Bellucci, Langella, Mihelič; Mece, Dompig, Kozak. A disp.: Gaglione, Beretta, Romiti, Henriksen, Veletanlic, Carstensen, Massombo, Romanelli, Carcassi, Sulola, Banusic. All.: Spugna.
MILAN (4-3-3): Rainey; Koivisto, Sanders, Soffia, Nevado; Arrigoni, Brighton, Grimshaw; Kyvåg, Fornes, Stokic. A disp.: Tornaghi, Gemmi, Keijzer, Kamczyk, Vitale, Bonanomi, Taddei, Sesay, Renzotti, Park Soo-Jeong, Domenech. All.: Bakker.
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