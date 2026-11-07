Verso il derby femminile: tra le giocatrici attualmente al Milan, l'unica che ha segnato contro l'Inter in maglia rossonera in Serie A è Christy Grimshaw

Oggi alle 15 è in programma il derby di Milano tra Milan e Inter, sfida valida per la sesta giornata di Serie A Women

Il sito ufficiale del Milan riporta alcune statistiche sul derby di Milano, valido per la 6^ giornata di Serie A Women e in programma oggi alle 15 al Puma House of Football: "Dopo aver registrato 4 vittorie e 1 pareggio nei primi sette Derby casalinghi di Serie A (2P), il Milan ha perso i 2 successivi (periodo aprile-dicembre 2025). Finora le rossonere non hanno mai incassato 3 sconfitte interne di fila contro una singola avversaria.

Nelle otto gare più recenti in campionato, i 3 successi rossoneri in questa striscia sono arrivati proprio nelle rispettive gare casalinghe, il Diavolo potrebbe inanellare 4 vittorie interne di fila per la prima volta da febbraio-maggio 2024 (5 in quel caso).

Tra le giocatrici attualmente al Milan, l'unica che ha segnato contro l'Inter in maglia rossonera in Serie A è Christy Grimshaw: 2 gol fra aprile e maggio 2023. La scozzese è la miglior marcatrice del Diavolo nella stagione in corso con 3 reti all'attivo, in campionato - finora non ne ha mai realizzate di più in una singola edizione del torneo (3 anche nel 2022/23 in 20 presenze e nel 2025/26 in 18)".