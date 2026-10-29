Milan Femminile, capitan Grimshaw parla prima della sfida al Como e del derby

Christy Grimshaw, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN

Presente a San Siro in occasioni di Milan-Bologna di Serie A, Christy Grimshaw, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato queste parole ai microfoni di DAZN:

Come sta andando questa stagione?

"Sta andando bene, potevamo forse vincere una partita in più, ma dobbiamo cercare di essere sempre competitive. Dobbiamo sempre scendere in campo e dare il massimo".

Tra circa dieci giorni è il tuo compleanno e c'è il derby...

"L'anno scorso, quando abbiamo giocato contro la Juve il giorno del mio compleanno, abbiamo vinto. Però prima pensiamo alla gara di domenica contro il Como, poi penseremo al derby. Contro l'Inter è sempre importante, dobbiamo fare il massimo".