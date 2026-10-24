Milan-Ternana Women: le formazioni ufficiali. Kamczyk out per un problema muscolare
Sono uscite le formazioni ufficiali di Milan-Ternana Women, partita valida per la 4^ giornata di Serie A Femminile
Queste le formazioni ufficiali di Milan-Ternana Women, sfida valida per la 4^ giornata di Serie A Femminile:
MILAN: Estevez, Koivisto, Kyvag, Grimshaw, MAscarllo, Park, Stokic, Ssay, Soffia, Piga, Nevado. A disp.: Sorelli, Arrigoni, Fornes, Renzotti, Keijzer, Tornaghi, Reiney, De Sanders, Brighton, Bonanomi, Taddei, Vitale. All.: Bakker.
TERNANA WOMEN: Ciccioli, Pacioni, Pastrenge, Hornemann, Toniolo, Strode, Petrara, Regazzoli, Massimino, Soares, Breitner. All.: Steen, Peruzzo, Faria, Lazaro, Labate, Quazzico, Testa, Yang, Ventriglia. All.: Defendi.
Nelle file delle rossonere, Kamczyk non è a disposizione a causa di un problema al quadricipite destro.
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