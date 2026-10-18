Il Milan Femminile alla prova Roma: le formazioni ufficiali

Il Milan Femminile alla prova Roma: le formazioni ufficiali
Oggi alle 15:24MILAN FEMMINILE
di Francesco Finulli

Il Milan Femminile alla prova Roma al Tre Fontane, dopo che nell'ultima giornata ha conquistato lo scalpo della Juventus. Terza giornata della Serie A Women iniziata alle ore 15 per la formazione rossonera di Suzanne Bakker che è attesa da un altro banco di prova importante. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA FEMMINILE: Baldi; Antoine, Doms, Giugliano, Ottey, Pellegrino Cimò, Piemonte, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Rieke. A disposizione: Soggiu, Heatley, Jahnukainen, Van Dooren, Pilgrim, Oliviero, Corelli, Pandini, Thøgersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.

MILAN FEMMINILE: Estévez Ogalla; Sorelli, Kyvåg, Fornes, Grimshaw, Mascarello, Park, Stokić, Soffia, Keijzer, Nevado Gómez. A disposizione: Tornaghi, Rainey, Koivisto, Sesay, Arboleda Ortiz, Piga, De Sanders, Brighton, Bonanomi, Taddei, Vitale. Allenatrice: Suzanne Bakker.