Grimshaw, parole da leader: “Le giovani hanno tanta voglia di fare, danno sempre il massimo”

Il capitano del Milan Femminile Christy Grimshaw ha parlato in conferenza stampa prima del match che vedrà Juventus e Milan sfidarsi questa domenica.

Nella settimana della partita tra Milan Woman e Juventus Woman, il capitano del Milan Christy Grimshaw ha risposto alle domande dei media durante la conferenza stampa verso il big match di domencia 4 ottobre. Queste le sue parole.

Un commento sulla partita persa settimana scorsa contro il Como

"Ovviamente una sconfitta così non rappresenta quel quello che siamo. Abbiamo studiato, abbiamo guardato tutta la partita praticamente, sappiamo quello che abbiamo fatto e questa partita contro la Juve domenica serve a reagire ed alzarci e dobbiamo alzarci e fare tutto quello che sappiamo fare".

Tu sei ormai da tanti anni al Milan, ti chiedo che Milan è questo rispetto al Milan degli altri anni che ha conosciuto. Quali sono le caratteristiche che avete quest'anno e se diverse rispetto a quelle degli altri anni? E che Juve vi aspettate di incontrare?

"Ovviamente è un Milan molto più giovane, diamo tanto tanto tempo alle ragazze giovani. Però questo vuol dire che ovviamente non c'è magari tutta l'esperienza che c'era in campo prima. Però tutte le giovani hanno voglia di dimostrare, allenandoci anche insieme è molto bella come cosa, perché si vede tutta l'energia, tutta la voglia che hanno. Noi che siamo più esperte dobbiamo anche aiutare le più piccole, magari nell'ultima partita anch'io alzo la mano perché non ho aiutato le mie compagne come volevo, magari questa cosa dobbiamo subito migliorarla contro la Juve domenica. Però vedo tanta voglia, tanta energia, vogliono imparare sempre è una cosa molto positiva. Ci aspettiamo una Juve molto forte perché giocano la Champions quest'anno, hanno un nuovo allenatore, però anche noi siamo fortissime"