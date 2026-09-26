Milan Femminile ko all'esordio, Bakker: "Non era il modo in cui volevamo iniziare il nostro campionato"

Coach Bakker parla dopo la brutta sconfitta contro il Como all'esordio in campionato

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del Club dopo la sconfitta per 4-1 contro il Como all'esordio stagionale in Serie A Women. Queste le sue dichiarazioni:

"Siamo dispiaciuti, non era il modo in cui volevamo iniziare il nostro campionato. Non abbiamo approcciato alla partita nel modo in cui desideravamo, mentre nel secondo tempo c'è stato molto più spirito battagliero. Abbiamo pressato e creato tanto, sapevamo di poter segnare. Questo spirito battagliero dobbiamo portare sempre con noi, dall'inizio della partita e contro qualsiasi avversario. Sappiamo di poterlo fare".