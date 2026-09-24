Milan Femminile, ufficiale l'arrivo di Brighton in prestito
Il Milan Femminile non ha terminato la sua campagna di rinforzi in vista dell'inizio della Serie A Women. Le rossonere hanno annunciato oggi l'arrivo a titolo temporaneo della classe 2002 Abigail Crosby Brighton dalla Juventus.
Questo il comunicato del Milan: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive della calciatrice Abigail Crosby Brighton, fino al 30 giugno 2027.
Nata a Hilton Head Island, nella Carolina del Sud (Stati Uniti), il 29 marzo 2002, Abigail muove i primi passi nel calcio con la Heritage Academy, dove veste anche la fascia di capitano, prima di proseguire il proprio percorso nel settore giovanile del Tormenta FC.
Nel 2020 inizia il percorso universitario con i Vanderbilt Commodores, con cui colleziona 93 presenze, 10 gol e 15 assist. Dopo aver contribuito alla conquista del titolo SEC già nella sua prima stagione, nel 2024, da capitano, guida Vanderbilt al successo contro le campionesse in carica di Florida State nel torneo NCAA, fornendo un assist e realizzando il rigore decisivo nella serie dal dischetto. Al termine dell'annata viene inserita nel secondo team All-SEC e nel terzo team All-American della United Soccer Coaches.
Nel gennaio 2025 inizia la sua carriera da professionista con la Juventus, contribuendo alla conquista del sesto Scudetto del club e alla vittoria della Coppa Italia.
A livello internazionale ha vestito la maglia delle selezioni giovanili degli Stati Uniti, dall’Under 14 all’Under 20, prima di essere convocata nel marzo 2025 per un training camp della Nazionale Under 23.
Abi Brighton indosserà la maglia numero 32".
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