Coppa Italia Women, agli ottavi sarà Parma-Milan. Tutti gli accoppiamenti
Nell'ultimo weekend si sono giocate le gare valide per il primo turno della Coppa Italia Women e ora sono dunque ufficiali gli accoppiamenti per gli ottavi di finale: il Milan Femminile affronterà il Parma che ha battuto 3-0 l'Arezzo in trasferta. Lo riferisce il sito della FIGC: "Il primo turno di Coppa Italia Women si chiude con sette vittorie in trasferta su otto gare. L’unico successo interno, ai rigori, è quello del Frosinone, che elimina il Lumezzane e si regala l’accoppiamento con la Juventus negli ottavi di finale. La Roma, detentrice del trofeo, tra il 19 e il 20 dicembre esordirà invece contro il Bologna, che ha sbancato Venezia grazie alla rete di Lähteenmäki.
Dopo la vittoria del Parma sull’Arezzo nell’anticipo, hanno portato a casa la qualificazione anche le altre tre squadre di Serie A Women impegnate: cinquina della Ternana Women al Massimino sul Catania, stesso risultato per Como 1907 e Sassuolo. La squadra di Selena Mazzantini è passata a Brescia (Wullaert e Xhemaili), quella di Colantuono al 91’ con un rigore di Palakovics ha evitato i supplementari sul campo del Moncalieri.
Ai supplementari, invece, il gol di Norma Cinotti ha deciso Vicenza-Genoa; la tripletta di Ciano, infine, ha spianato la strada al Cesena, che dopo il poker alla Res Donna Roma sfiderà l’Inter negli ottavi.
COPPA ITALIA WOMEN - Primo turno
Sabato 19 settembre
Arezzo-Parma 0-3
Marcatrici: 6’ pt Distefano, 29’ pt e 35’ st Ekic
Domenica 20 settembre
Venezia-Bologna 0-1
Marcatrice: 18’ pt Lähteenmäki
Vicenza-Genoa 1-2 d.t.s.
Marcatrici: 18’ st Okoniewska (V), 33’ st Passeri (G), 3’ pts Cinotti (G)
Catania-Ternana Women 1-5
Marcatrici: 3’ pt Hornemann (T), 30’ aut. Meneghini (C), 46’ Strode (T), 3’ st aut. Palts (C), 33’ Tamburini (C), 49’ Soares (T)
Brescia-Como 1907 1-2
Marcatrici: 26’ pt Wullaert (C), 9’ st Kaabachi (B), 15’ Xhemaili (C)
Frosinone-Lumezzane 4-2 d.t.r. (0-0 al 120’)
Moncalieri-Sassuolo 1-2
Marcatrici: 25’ st Zanni (M), 37’ st Azzena (S), 46’ rig. Palakovics (S)
Res Donna Roma-Cesena 1-4
Marcatrici: 16’ pt, 20’ e 35’ st Ciano (C), 47’ pt Jansen (R), 25’ st Ferin (C)
OTTAVI DI FINALE – 19-20 dicembre
Bologna-Roma
Sassuolo-Como Women
Como 1907-Lazio
Genoa-Fiorentina
Frosinone-Juventus
Parma-Milan
Ternana-Napoli Women
Cesena-Inter
COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE
1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre
2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre
Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio
Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio
Andata semifinali: 16-17-18 marzo
Ritorno semifinali: 27 marzo
Finale: sabato 22-domenica 23 maggio (data, orario e sede da definire)".
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