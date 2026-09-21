Coppa Italia Women, agli ottavi sarà Parma-Milan. Tutti gli accoppiamenti

vedi letture

Dopo le gare del primo turno che si giocate nel weekend, sono ufficiali gli accoppiamenti degli ottavi di Coppa Italia Women. Il Milan giocherà contro il Parma

Nell'ultimo weekend si sono giocate le gare valide per il primo turno della Coppa Italia Women e ora sono dunque ufficiali gli accoppiamenti per gli ottavi di finale: il Milan Femminile affronterà il Parma che ha battuto 3-0 l'Arezzo in trasferta. Lo riferisce il sito della FIGC: "Il primo turno di Coppa Italia Women si chiude con sette vittorie in trasferta su otto gare. L’unico successo interno, ai rigori, è quello del Frosinone, che elimina il Lumezzane e si regala l’accoppiamento con la Juventus negli ottavi di finale. La Roma, detentrice del trofeo, tra il 19 e il 20 dicembre esordirà invece contro il Bologna, che ha sbancato Venezia grazie alla rete di Lähteenmäki.

Dopo la vittoria del Parma sull’Arezzo nell’anticipo, hanno portato a casa la qualificazione anche le altre tre squadre di Serie A Women impegnate: cinquina della Ternana Women al Massimino sul Catania, stesso risultato per Como 1907 e Sassuolo. La squadra di Selena Mazzantini è passata a Brescia (Wullaert e Xhemaili), quella di Colantuono al 91’ con un rigore di Palakovics ha evitato i supplementari sul campo del Moncalieri.

Ai supplementari, invece, il gol di Norma Cinotti ha deciso Vicenza-Genoa; la tripletta di Ciano, infine, ha spianato la strada al Cesena, che dopo il poker alla Res Donna Roma sfiderà l’Inter negli ottavi.

COPPA ITALIA WOMEN - Primo turno

Sabato 19 settembre

Arezzo-Parma 0-3

Marcatrici: 6’ pt Distefano, 29’ pt e 35’ st Ekic

Domenica 20 settembre

Venezia-Bologna 0-1

Marcatrice: 18’ pt Lähteenmäki

Vicenza-Genoa 1-2 d.t.s.

Marcatrici: 18’ st Okoniewska (V), 33’ st Passeri (G), 3’ pts Cinotti (G)

Catania-Ternana Women 1-5

Marcatrici: 3’ pt Hornemann (T), 30’ aut. Meneghini (C), 46’ Strode (T), 3’ st aut. Palts (C), 33’ Tamburini (C), 49’ Soares (T)

Brescia-Como 1907 1-2

Marcatrici: 26’ pt Wullaert (C), 9’ st Kaabachi (B), 15’ Xhemaili (C)

Frosinone-Lumezzane 4-2 d.t.r. (0-0 al 120’)

Moncalieri-Sassuolo 1-2

Marcatrici: 25’ st Zanni (M), 37’ st Azzena (S), 46’ rig. Palakovics (S)

Res Donna Roma-Cesena 1-4

Marcatrici: 16’ pt, 20’ e 35’ st Ciano (C), 47’ pt Jansen (R), 25’ st Ferin (C)

OTTAVI DI FINALE – 19-20 dicembre

Bologna-Roma

Sassuolo-Como Women

Como 1907-Lazio

Genoa-Fiorentina

Frosinone-Juventus

Parma-Milan

Ternana-Napoli Women

Cesena-Inter

COPPA ITALIA WOMEN - LE DATE

1° turno: sabato 19-domenica 20 settembre

2° turno: sabato 19-domenica 20 dicembre

Andata quarti di finale: 19-20-21 gennaio

Ritorno quarti di finale: 16-17-18 febbraio

Andata semifinali: 16-17-18 marzo

Ritorno semifinali: 27 marzo

Finale: sabato 22-domenica 23 maggio (data, orario e sede da definire)".