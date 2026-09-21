MN - Femminile, club al lavoro per Abi Brighton prima della chiusura del mercato
Oggi è l'ultimo giorno di mercato in Italia per la Serie A Femminile: alle 20 chiude la finestra estiva iniziata il primo luglio 2026. Il Milan Women proverà a chiudere almeno un altro colpo: apprende la redazione di MilanNews.it che le rossonere sono in trattativa per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Abi Brighton dalla Juventus, centrocampista classe 2002.
La statunitense sarebbe il quarto acquisto del Milan, che finora ha fatto registrare 3 operazioni in entrata e 11 in uscita.
MILAN FEMMINILE, LE OPERAZIONI IN ENTRATA
Sara Kanutte dal Fornes Malmö FF
Nerea Nevado dall'Athletic Club
Sally Ann Rainey dal ŽFK Crvena zvezda
MILAN FEMMINILE, LE OPERAZIONI IN USCITA
Selena Babb al Como Women
Noemi Fedele al Bologna
Paola Zanini al Lumezzane
Valentina Donolato, risoluzione consensuale
Laura Giuliani allo Stoccarda
Valentina Cernoia al Genoa Women
Karen Appiah al Cesena
Anna Longobardi alla Lazio
Chanté-Mary Dompig al Napoli Women
Erin Cesarini al FC Fleury 91
Kayleigh van Dooren alla Roma
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