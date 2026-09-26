Milan Femminile, alle 18 l'esordio in campionato: tutte le statistiche della sfida al Como 1907

Tutte le statistiche e i dati della sfida tra Como 1907 e Milan Femminile che aprirà la stagione in campionato delle rossonere

Di seguito le statistiche riportate dal sito del Milan in vista dell'esordio del Milan Femminile in Serie A Women oggi alle 18 sul campo del Como 1907:

"Quello tra Milan e Como 1907 sarà il 51° derby lombardo differente in Serie A da quando il torneo è sotto la gestione della FIGC (1986/87), il quinto per le rossonere dopo quelli contro Orobica, Inter, Atalanta Mozzanica e Como Women. Nella massima serie il Milan ha vinto il primo confronto contro una singola avversaria in 17 occasioni su 22.

Il Milan ha vinto la partita giocata nella prima giornata di Serie A Women in cinque occasioni su otto, compresa la più recente (2-1 sul campo del Genoa il 5 ottobre 2025). La prossima sarà la vittoria numero 100 per le rossonere in Serie A Women (a oggi sono 181 le gare ufficiali giocate in campionato).

Il Milan vanta la miglior difesa in Serie A dall'inizio del 2026: appena otto gol concessi in 13 match. In aggiunta, sono sei i clean sheet in campionato nel periodo per le rossonere (meno solo di Como Women e Roma appaiate a sette), che potrebbero arrivare a sette in un singolo anno solare per la prima volta dal 2023.

Thea Kyvåg è la giocatrice del Milan che ha partecipato a più gol nel 2026 tra tutte le competizioni: sei (quattro reti e due assist) e una delle due che hanno segnato di più nel periodo in rossonero: quattro centri. Una delle cinque marcature della norvegese con la maglia milanista è arrivata proprio contro il Como 1907, in Serie A Women's Cup il 29 agosto".