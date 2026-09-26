Serie A Women, si riparte! Il programma della prima giornata

Oggi riparte la Serie A Women. Il Milan Femminile farà il suo esordio alle 18 sul campo del neopromosso Como 1907

Come riferisce il sito della FIGC, questo weekend inizia la Serie A Women 2026-2027: "Sarà la Serie A Women Athora che porta al Mondiale, con l’augurio che l’Italia possa centrare la qualificazione attraverso i playoff. Sarà la Serie A Women Athora che per la prima volta porta tre italiane in UEFA Women’s Champions League. Ma sarà anche la Serie A Women Athora che tra una settimana riaccoglierà le ragazze della Nazionale Under 20 che domani (oggi, ndr) si giocheranno la medaglia di bronzo al Mondiale in Polonia. Dopo la Serie A Women’s Cup, vinta la scorsa settimana dalla Juventus in una splendida finale contro la Roma (decisivi i tiri di rigore), da sabato torna l’appuntamento con il campionato: confermata la formula della passata stagione, con un girone unico da 12 squadre (con la novità del Como 1907 neopromosso) e gare di andata e ritorno. Le prime tre classificate accederanno alla UEFA Women’s Champions League 2027-28, l’ultima retrocederà in Serie B.

PRIMA GIORNATA

Juventus e Napoli Women saranno le prime squadre a scendere in campo, sabato alle 12.30. Sempre domani, Lazio-Parma a Formello (15) e Como 1907-Milan (18), due squadre già di fronte nella Serie A Women’s Cup come Sassuolo e Roma, avversarie nella fase a gironi (1-0 neroverde al Tre Fontane) e in semifinale (7-1 delle giallorosse al ‘Ricci’) e di nuovo una contro l’altra domenica alle 15. Una giornata, quella di domenica, aperta da Ternana Women-Como Women (12.30), con Inter e Fiorentina in campo alle 13. Tutte le gare in diretta su DAZN, Inter-Fiorentina anche su RaiSport e RaiPlay".