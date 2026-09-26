Serie A Women, oggi alle 18 Como 1907-Milan: le parole di Bakker

Oggi alle 18 sul campo del neopromosso Como 1907, il Milan Femminile allenato da Suzanne Bakker farà il suo esordio in campionato

Oggi e domani riparte la Serie A Women con la prima giornata di campionato. Il Milan Femminile esordirà questa sera alle 18 sul campo della neopromossa Como 1907. Ecco come le rossonere di Suzanne Bakker arrivano a questa partita: "Chiusa l'esperienza in coppa con qualche rammarico per la sconfitta contro la Juventus, la squadra ha lavorato costantemente e duramente nel corso delle ultime settimane, alternando sessioni in palestra ad allenamenti in campo. Nelle ultime ore è arrivata anche una novità dal mercato, l'innesto della statunitense Abi Brighton a rinforzare un centrocampo che in Women's Cup ha avuto ottime indicazioni dal trio Grimshaw-Mascarello-Arrigoni. Esordio ufficiale in campionato in vista anche per altre due novità della rosa come Nevado e Kanutte, che hanno già destato una buona impressione nelle sfide disputate in coppa. Non ci sono squalificate o diffidate tra le fila delle rossonere che sono date tutte in buona condizione di forma" scrive il sito ufficiale rossonero.

Queste le dichiarazioni pre-partita del tecnico del Milan, Suzanne Bakker: "Non vediamo l’ora di iniziare domani il nostro campionato di Serie A. Per noi è il momento di mettere in pratica tutto il lavoro svolto nelle ultime settimane. Vogliamo giocare con coraggio, lottare su ogni pallone e vincere ogni duello. Scenderemo in campo come una squadra pronta a dare tutto l'una per l’altra, a restare unite in ogni momento della partita e a lottare per il nostro Club!"